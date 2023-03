Zorgen over nieuwe brug bij Vinkeveen: 'Met een vaste brug worden de plassen totaal onbereikbaar'

Vinkeveen - Ondernemers in Vinkeveen maken zich zorgen over de toekomst van de Demmeriksebrug. De brug aan de N201 is na jaren trouwe dienst aan vervanging toe. De provincie, die over het beheer en onderhoud gaat, ziet twee opties. Een nieuwe brug die – net als de huidige brug – open kan, of eentje die dichtblijft. "Met een vaste brug worden de Vinkeveense Plassen totaal onbereikbaar", stelt Ben van Rijn, voorzitter van ondernemersvereniging Vinkeveen.