Eemnes raadpleegt inwoners veel eerder dan gepland over duurzaamheid: 'De provincie geeft nu gas'

Eemnes vraagt alle inwoners in augustus en september hoe zij denken over onder meer hernieuwbare energie. Windenergie wordt daarin een belangrijk thema. Opmerkelijk genoeg liet Ten Have de gemeenteraad een maand geleden nog weten dat de raadpleging pas volgend jaar kon worden uitgevoerd. "Zoiets kun je niet in een achternamiddag voorbereiden", zei hij toen in een debat over een eventueel windparkje bij knooppunt Eemnes