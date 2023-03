Amsterdamse taxichauffeur verdacht van eerste aanslag met explosief op woning in Hoef en Haag

De taxi van de 47-jarige N.B. werd op het tijdstip van de explosie waargenomen in buurt van de woning in de 2e Poortstraat in het dorp bij Vianen. Op bewakingsbeelden is volgens de officier van justitie te zien dat de enige inzittende kort voor de explosie in de richting van de woning loopt en kort na de knal terug rent naar de taxi.