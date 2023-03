Amersfoort wil sporters eren met Wall of Fame

"Je moet je successen als stad kunnen vieren", is het geluid uit de gemeenteraad van Amersfoort. En sportsuccessen zijn er in het verleden, maar ook nu regelmatig te vieren. Zo won atlete Femke Bol in haar carrière al twaalf medailles, waarvan één Olympische. Als voetballer kwam Epi Drost negen keer voor het Nederlands elftal in actie. "Hoe mooi zou het zijn als onze sporters blijvend geërd kunnen worden in de stad?", vraagt de raad zich af.