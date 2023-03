Kijk hier naar het UKiest-programma over Natuur

Provincie Utrecht - Nog maar zes dagen en dan is het weer tijd voor de provinciale verkiezingen. Tot dinsdag 14 maart, één dag voor de verkiezingen, staan we iedere dag stil bij één van de thema's die deze verkiezingen spelen. Vandaag is dat 'natuur'. Bekijk hier het magazine, waarin we onder meer ingaan op de aanwezigheid van de wolf, het beschermen van natuurgebieden en natuurlijk stikstof. Verder debatteren lijsttrekkers Anton Verleun van de BoerBurgerBeweging en Anjo Travaille van de Partij voor de Dieren over de stelling 'in de provincie Utrecht is geen ruimte voor de wolf'.