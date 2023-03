Aantal gestolen fietsen in Utrecht neemt toe met ruim 35 procent: 'Gebruik altijd twee sloten'

Utrecht - Het aantal fietsdiefstallen in de gemeente Utrecht stijgt in rap tempo. Waar hier in 2021 3034 keer aangifte werd gedaan, is dit aantal vorig jaar gestegen naar 4101. Dat is een toename van zo'n 35 procent. Vooral de binnenstad is een populaire plek voor fietsendieven, want daar vond ruim een kwart van de diefstallen plaats.