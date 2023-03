Waarom de natuur in Utrecht uitgebreid móét worden (en dat onvoldoende lukt)

Het simpele antwoord is: omdat het moet van de Europese Unie waar Nederland onderdeel van is. De EU heeft zogenoemde habitatregels bepaald en daar dient Nederland zich aan te houden. Die regels zeggen: we moeten in Nederland (en overigens ook in andere Europese landen) meer doen om de biodiversiteit te versterken. Want biodiversiteit is een cruciale factor voor onze gezondheid en die van dieren. Als mensen zijn we volledig afhankelijk van onze natuur, alleen al om te kunnen ademen en te eten. Daarom is een gezond ecologisch systeem zo belangrijk.