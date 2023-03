Zorgmedewerkers maken in Utrecht vuist tegen hoge werkdruk en personeelstekorten: 'Tijd voor verandering'

NU'91 ziet dat de zorg vastloopt door de hoge werkdruk en er heerst ontevredenheid over lonen die achterblijven. Als gevolg daarvan stappen zorgmedewerkers uit de sector. "We kunnen niet langer wegkijken voor dit maatschappelijke probleem, het is tijd voor een echte oplossing. Als we zo doorgaan, gaat in de toekomst namelijk daadwerkelijk de zorg op zwart", zegt voorzitter Stella Salden.