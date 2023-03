Weerstand tegen de wolf groeit met de leeftijd en wat nog meer opvalt aan de resultaten uit het Kieskompas

Bioloog Ad van Gestel vertelde vorig jaar in gesprek met RTV Utrecht dat verschillende factoren van belang zijn bij hoe graag mensen de wolf naar de provincie zien komen. "Het belangrijkste is hoe mensen zichzelf zien in verhouding tot de natuur. Dat noemen we in de wetenschap de mens natuur-relatie", zei van Gestel, die onderzoek deed naar de perceptie van de wolf. Ook de plaats waar iemand woont, maakt volgens hem veel verschil. "Mensen in de stad zullen minder 'last' van een wolf hebben, dan mensen die wonen in bosrijk gebied."