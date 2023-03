Utrechtse Marengo-verdachte mag aan Marokko worden uitgeleverd in verband met vergismoord

Utrecht - Een Utrechter die wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere moorden in opdracht van Ridouan T. mag van de rechtbank worden uitgeleverd aan Marokko. In het liquidatieproces Marengo is levenslang tegen de 29-jarige Achraf B. geëist. Maar hij zou zes jaar geleden ook een rol hebben gespeeld bij een vergismoord in Marokko.