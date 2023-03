Waterkwaliteit nog lang niet op orde, boete dreigt: 'We moeten echt aan de bak'

Volgens de Europese normen zit er een te hoge concentratie van bovengenoemde stoffen in ons oppervlaktewater. En daarmee staat Nederland op de laatste plaats in een ranglijst van landen in Europa. De slechte kwaliteit heeft deels te maken met het feit dat we in een dichtbevolkt land wonen. Er staat altijd wel een vervuilende fabriek of snelweg in de buurt van een rivier of plas. De Reepe: "Daarbij meten we in Nederland heel nauwkeurig, er zijn andere landen die dat minder doen."