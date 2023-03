En weer is een beeld van de Biltse kunstenaar Jits Bakker gestolen: ‘Zo bruut, het is een soort moord’

"Het is diep triest", zegt Tibo van de Zand. Hij is de zoon van de in 2014 overleden kunstenaar. De dieven zijn vermoedelijk geen kunstliefhebbers, maar hebben alleen oog voor de waarde van het brons. "Daar lijkt het op, het is niet zo dat ze het er netjes afhalen. Op de smalste delen slijpen ze het eraf. Het zijn makkelijke prooien."