Vijfling lammetjes geboren in Eemnes: 'Moest extra hekken gaan kopen'

Het moederschaap had een dikke buik, dus Meyers rekende al op een aantal lammetjes. "Maar na de derde dachten we dat het wel gedaan was. Toen kwam toch nog een vierde, en tot onze verbazing, ook nog een vijfde." Ook het zwarte lam was een verrassing voor de boer. "Ergens in de bloedlijnmoet er een zwart schaap bij hebben gezeten."