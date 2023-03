Herstel Utrechtse werfkelders loopt opnieuw vertraging op

Utrecht - Het herstel van werfkelders en kluismuren in Utrecht gaat ongeveer een halfjaar langer duren en 150.000 euro extra kosten. Dat schrijft wethouder Rachel Streefland in een brief naar de gemeenteraad. Al sinds 2007 is duidelijk dat de werven toe zijn aan onderhoud. Sommige kelders hebben ernstige lekkages, verzakkingen en in een aantal gevallen is er kans op instorting. Na jarenlange discussies en onderzoeken lopen de herstelplannen opnieuw vertraging op.