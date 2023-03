Bouw Galaxy Tower in Utrecht ligt stil door geschil, wethouder kan weinig doen

In het vragenuur van de gemeenteraad maakte Has Bakker van D66 zich zorgen over het stilliggen van de bouw. “Eind 2021 bereikte de bouw van de Galaxy Tower het hoogste punt. Nu, ruim een jaar later, kijkt Utrecht aan tegen een woon- en hoteltoren die nog lang niet af is en waar bijna niet meer gebouwd wordt”, zei Bakker in de raad. Volgens hem wordt de bouwplaats inmiddels ontmanteld. Bakker citeert een medewerker van het bouwbedrijf, die vraagt zich af of deze toren ooit afgebouwd gaat worden. Bakker noemt dat dramatisch.