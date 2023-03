'Geen overschrijding van geluidsnorm tijdens dancefeest in Jaarbeurs'

Utrecht - De geluidssterkte tijdens dancefeest 'A State of Trance' in de Jaarbeurs Utrecht is afgelopen weekend binnen de geluidsnorm gebleven.Dat zei wethouder Susanne Schilderman vanmiddag in antwoord op vragen van Stadsbelang Utrecht. De partij had mondelinge vragen ingediend vanwege meerdere meldingen van 'verregaande geluidsoverlast'.