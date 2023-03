Paleis Soestdijk verwacht 2500 'molloten', NS past dienstregeling aan

Wie is de Mol?

Wie is de Mol? is een spelprogramma dat jaarlijks van januari tot maart op tv wordt uitgezonden. De kandidaten proberen op exotische locaties geld te verdienen door samen opdrachten uit te voeren. Een van hen is 'de Mol', een saboteur die in het geheim probeert om het bedrag zo laag mogelijk te houden.

In de afvalrace van dit seizoen zijn Jurre Geluk, Daniël Verlaan en Ranomi Kromowidjojo de drie overgebleven kandidaten. De finalist die uiteindelijk de Mol weet te ontmaskeren wint de pot. Zaterdag krijgen de kijkers vanuit Soestdijk het antwoord op die ene vraag: Wie is... de Mol?