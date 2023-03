BIJ1 Utrecht kwetst CDA in emotioneel debat over slavernijmonument

Met name Jantine Zwinkels van het CDA was kritisch. In het verleden heeft zij zich al meerdere keren heel nadrukkelijk uitgesproken dat ze vóór een dergelijk monument is. Toch noemde ze het optreden van wethouder Voortman onjuist en te laat. Ze was onaangenaam verrast door het optreden van de wethouder, zo meldde ze. Ze noemt het geen zorgvuldig proces. “Het is een beroerde handelswijze van de wethouder die geen recht doet aan de positie van deze raad.”