Bingo FM krijgt fiat van Utrechtse gemeenteraad

OUS is de enige die aanspraak wil maken op de nieuwe machtiging voor de lokale omroep in Utrecht. De gemeente wil graag dat de lokale media zich ontwikkelt. Zo moet er een breed mediaplatform komen, en er moet meer samenwerking zijn tussen aanbieders van lokaal nieuws in de stad. Ook moet U in de Wijk verder uitgerold worden over meer wijken in de stad. OUS en RTV Utrecht blijven ook in de toekomst samenwerken.