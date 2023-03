Hoe de Utrechtse partijen over het stikstofbeleid denken

50plus - Niet mee eens. De partij wil dat de provincie niet over, maar met de boeren gaat praten.

BBB - Niet mee eens. BBB herkent het belang van het versterken van biodiversiteit, maar benadrukt dat dat de verantwoordelijkheid is voor eenieder, ook in wijken, steden en dorpen.

BVNL - Helemaal niet mee eens. Agrarisch groen is ook groen, vindt de partij.

CDA - Mee eens. De partij wil dat de provincie natuurgebieden aanlegt waarover al afspraken zijn gemaakt. Boeren gaan die natuur beheren.

CU - Mee eens. De overheid moet gemaakte afspraken rondom het Natuurnetwerk Nederland (NNN) nakomen.

D66 - Helemaal mee eens. Het aandeel natuur en water moet naar verhouding meegroeien, want nu is meer dan de helft van de provincie landbouwgrond en maar 14% natuur.

DENK - Mee eens

FVD - Helemaal niet mee eens

GroenLinks - Helemaal mee eens, voor een gezond functionerende natuur is in de eerste plaats voldoende oppervlakte nodig.

JA21 - Helemaal niet mee eens. Het hardst geraakt worden onze boeren. De landbouwsector wordt in haar voortbestaan bedreigd.

PvdA - Helemaal mee eens

PvdD - Helemaal mee eens. Investeren in alternatieven voor de gangbare landbouw zoals natte teelten, voedselbossen en biocyclische teelt zonder mest en kunstmest als duurzaam perspectief.

PVV - Niet mee eens. De beheerplannen van Natura2000-gebieden gaan we versoepelen en we breiden ook niet meer gebieden uit.

SGP - Niet mee eens. De nadruk moet liggen op kwaliteit (biodiversiteit) en niet op de kwantiteit van natuur.

SP - Mee eens. We behouden en verbeteren de biodiversiteit. Natuurgebieden worden met elkaar verbonden en we zorgen voor een flinke uitbreiding van de natuur.

U26 - Niet mee eens

Volt - Mee eens. Volt wil investeren in het verbeteren van de kwaliteit van de natuur en het vergroten van het natuurareaal.

VVD - Mee eens. We leggen nieuwe natuur aan waar we kunnen wandelen, spelen, sporten en recreëren in onze vrije tijd.

ZIPZ - Niet mee eens