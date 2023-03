Utrecht zet strijd tegen online relschoppers voort, maar juridische gereedschapskist is zo goed als leeg

Maar wat kan dan wel? "Als ik even out of the box denk, dan zou je het via het privaatrecht kunnen proberen", zegt Jos Vleugel. "Mensen die op een platform uitlatingen hebben gedaan die opriepen tot wanorde, met hen zou je kunnen afspreken dat ze dat tijdelijk niet doen. Dan ontnemen ze zichzelf als het ware tijdelijk de vrijheid van meningsuiting. Maar daar moeten ze wel geheel vrijwillig mee willen instemmen. Op basis van de contractsvrijheid is het namelijk mogelijk dat iemand tot op zekere hoogte afstand doet van zijn grondrechten." Jos Vleugel noemt het zelf een beetje een ‘gezochte’ oplossing maar wel één die realistischer is dan het aanpassen van de Grondwet. Dat zou volgens hem namelijk het enige andere serieuze alternatief zijn.