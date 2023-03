Aannemers raken gasleidingen, ontruimingen in Zeist en De Bilt

Op beide plekken is netbeheerder Stedin bezig de gaskraan dicht te draaien. "Als dat gelukt is, gaan we de leidingen herstellen." De situatie in De Bilt is volgens hem wel wat complexer dan die in Zeist. "Een situatie als die in Zeist is meestal met een paar uur wel opgelost. Hoe lang het in De Bilt gaat duren, kan ik nu nog niet zeggen."