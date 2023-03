Bonden en vervoerders om tafel met Rover, stakingen tijdens verkiezingen nog niet van de baan

Het is de eerste keer dat de belangenorganisatie zich mengt in cao-onderhandelingen. "Dat laat wel zien hoe hoog de nood is onder reizigers", zegt Kluit. Nu staken de medewerkers in het streekvervoer maar daarvoor staakten ook medewerkers van de NS en het stadsvervoer. Daardoor hebben reizigers al sinds september regelmatig te maken met uitval van treinen, bussen en trams. "De stakingen duren nu echt veel te lang."