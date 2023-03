Utrecht gaat volgens gemeenteraad te snel met toewijzingsbeleid standplaatsen

Recent kregen de standhouders een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. In de brief staat: “Op deze avond vertellen we u meer over de manier waarop we de vergunningen voor standplaatsen uitgeven, wanneer we beginnen met de inschrijving en hoe de verdere planning eruit ziet.” En ook staat er in de brief: “De afgelopen maanden hebben we de aanvraag- en toewijzingsprocedure van de nieuwe vergunningen bepaald.”