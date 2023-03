Geen Roost, maar wat dan wel? Utrechters beslissen mee over toekomst Park Paardenveld

De gemeente vraagt inwoners om ideeën aan te leveren. "Roost terug" is het geluid dat het meeste naar voren komt in de reacties op de Instagram-pagina van RTV Utrecht. Verschillende mensen laten merken hoe erg horeca op deze locatie gewaardeerd wordt. Volger Leon verbaasd zich over het feit dat de vergunning is ingetrokken terwijl er nog geen concrete plannen zijn. Karlijn, maar onder andere ook Nick vinden de hoek een geschikte plek voor meer woningen. Andere fanatiekelingen zien het park liever veranderen in een bos, "een omheind losloopgebied voor honden", "een speeltuin voor kinderen" of zelfs een "jachthaven." Volgens Krista moet er ruimte komen voor kunst dat verschillende groepen verbindt, terwijl Shaked dit nog verder invult met een permanent radiostation: "dan is er sociale controle en toezicht op de wc's".