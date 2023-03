Woensdag mag jij het zeggen bij de verkiezingen. Wij helpen je kiezen!

Zitten er bij het Kieskompas vragen bij waar je nog geen mening over hebt? RTV Utrecht is in de zes belangrijkste thema’s gedoken en legt jou uit wat er op het spel staat. Want de regio staat voor moeilijke keuzes. De provincie Utrecht heeft maar een klein oppervlak en ontzettend veel wensen. Willen we iets meer van het een, dan zullen we iets anders minder moeten doen.