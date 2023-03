Caroline van der Plas (BBB) stapt tijdens debat in Veenendaal van podium af: 'Voelde me erg onveilig'

Tijdens het debat werd Van der Plas door de beveiliging van het podium afgehaald. Dit leidde tot verbaasde reacties in de zaal. Na afloop zei Van der Plas dat dit niets met de boeren te maken heeft, maar met een persoon in de zaal. De politica zei daarover tegen het programma Hart van Nederland : "Het heeft te maken met iemand die niet bij de boeren hoort. Daar heb ik me heel erg onveilig over gevoeld. Uiteindelijk gebeurde er iets waar ik niets over zeg. Daardoor dacht ik: ik ga nu van het podium."