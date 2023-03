Pim Lammers: 'Ik ben voorzichtiger geworden met wat ik schrijf'

Afgelopen donderdag werd bekendgemaakt dat de politie twee verdachten heeft gehoord in het onderzoek naar smaad, belediging en lastig van schrijver Pim Lammers. Daarbij is ook een derde verdachte, die is nog niet gehoord. Het drietal wordt verdacht van bedreiging. Het onderzoek loopt nog. De politie sluit niet uit dat er de komende tijd meer verdachten in beeld komen.