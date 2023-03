Onstuimig begin van de week, maar ook extreem zacht voor de tijd van het jaar: '15 tot 18 graden'

De temperatuur komt maandag in Midden-Nederland uit op een graad of 15, maar in het zuidoosten van het land is 18 graden mogelijk. Opvallend, vindt meteoroloog Berend van Straaten van Weeronline. "Het is veel hoger dan de temperaturen waar we de afgelopen week mee te maken hadden en het is ook een stuk zachter dan normaal voor de tijd van het jaar. Halverwege maart zijn 9 of 10 graden gebruikelijke waarden overdag.