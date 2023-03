Dodelijk ongeluk op spoor bij Maarn, geen treinverkeer vanwege politieonderzoek

Wat het slachtoffer op het spoor deed is nog onduidelijk, maar de NS benadrukt dat er sprake is geweest van een ongeluk. De politie onderzoekt de toedracht en gaat na of er mogelijk sprake is geweest van verwijtbaarheid. Tussen Driebergen-Zeist en station Veenendaal rijden naar verwachting tot 01.30 uur geen treinen.