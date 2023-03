Beveiliging familie Nabil B. overgedragen na noodkreet aan het OM

Het besluit hangt samen met een kritisch rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over de moorden op Reduan, Wiersum en De Vries. In dat rapport werd gesteld dat het Openbaar Ministerie tekort is geschoten in de beveiliging van Nabil B. Volgens het OVV is het beter om het stelsel Bewaken en Beveiligen anders te organiseren. Het Openbaar Ministerie onderschrijft dat. Dat betekent dat het gezag over stelsel Bewaken en Beveiligen uiteindelijk buiten het OM moet komen te liggen.