Bijna naar de stembus: Energie was nooit eerder zo belangrijk bij de provinciale verkiezingen

Maar of er binnen zeven jaar in Utrecht ook een kerncentrale kan staan lijkt sterk op wensdenken van JA21. In 2020 is een onderzoek geweest naar de rol van kernenergie in Utrecht. Gemeenten in Utrecht zitten nu niet te wachten op een kerncentrale binnen hun grenzen, en ook is er een gebrek aan koelwater. Mochten die obstakels en andere onzekerheden worden overwonnen is kernenergie in Utrecht pas na 2040 een optie.