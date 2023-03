Jubileum Sterallures wordt gevierd met musical Oliver in New York

Oliver in New York is gebaseerd op de roman Oliver Twist van Charles Dickens. Dickens schreef het als protest tegen de wantoestanden in de victoriaanse samenleving in Londen. Sterallures heeft het verhaal over de oceaan getild, de musical speelt in New York. Paul Duisterwinkel kruipt in de huid van Adam: "Deze rol heeft wel raakvlakken met mijn eigen leven. Ik kom uit het onderwijs en daar kom je ook van alles tegen in de grote steden. Wat dat betreft heb ik al een hoop gezien. Daar haal ik ook heel veel vandaan. En elk huisje heeft zijn kruisje, laat ik het daar maar bij houden."