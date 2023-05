Zaaiviool en koeienscheermachine: streekmuseum Vredegoed houdt het boerenleven in de Vechtstreek levend

Bijna 40 jaar lang ging Theo Schouten met zijn fiets op pad om de post te bezorgen. "Alles ging via de post door je handen heen. Op briefkaarten werden ook heel veel problemen uitgevochten. Want een briefkaart sturen was goedkoper dan een brief. Dus ik wist soms als ik bij je aan de deur kwam, eerder dat je ruzie had dan dat je het zelf wist. En als mensen ziek waren, dan bracht ik de post aan bed. Ik kwam ook om de AOW te betalen. Want dat werd contant uitbetaald bij mensen die geen bankrekening hadden. Bij de rijkere boeren mocht ik in de mooie kamer komen. Dan legde ik het op tafel en legde het dan heel groot uit, dan leek het meer. Dan was het fooitje ook iets groter. In de mooie kamer kwamen alleen de dominee, de dokter of iemand die heel belangrijk was, maar de postbode ook." Die mooie kamer is nagemaakt in het museum.