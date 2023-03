Nieuwegeinse verdachte van brute verkrachtingspogingen eerder al veroordeeld tot 15 jaar cel

Utrecht - Een 31-jarige Nieuwegeiner die wordt verdacht van twee brute verkrachtingspogingen in Utrecht is in Amsterdam eerder veroordeeld tot 15 jaar cel voor een ander ernstig misdrijf. Dat kwam vanochtend naar voren tijdens een voorbereidende zitting in het proces tegen de man. Om welk misdrijf het destijds ging, is onduidelijk.