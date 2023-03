Windmolenprotest bij A28: 'Windturbines maken mensen ziek met hun geluid'

Stormbroek is fractievoorzitter van de Partij Ons SOESTerberg (POS) en vond aan de overkant van de snelweg de Leusdense partij Lokaal Belangrijk bereid om samen op te trekken in de strijd tegen windturbines. De provincie Utrecht onderzoekt komend jaar tientallen locaties om in totaal zestig nieuwe windmolens te kunnen plaatsen. De A28 tussen de beide gemeentes is nadrukkelijk in beeld.