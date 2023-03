Baanbrekende kunst tussen de 19e-eeuwse meubels van een ex-keizer

Wie ook een fan van felle kleuren was: de Utrechter Gerrit Rietveld. Zijn bekende rood-blauwe stoel staat in Huis Doorn te pronken. Net als bij conservator Cornelis thuis. "Ik heb van jongs af aan een grote liefde voor het werk van Rietveld, voor zowel zijn gebouwen als zijn meubelstukken. Ik heb mijn huis deels ingericht in zijn stijl. Ik heb zelf Rietveldmeubels gemaakt. Iedere avond als ik eet zit ik op een Rietveldstoel. Ik vind vooral mooi dat hij in zijn werk alles terugbrengt tot de essentie, tot het minimale. Wat je in zijn beroemde leunstoel ziet, is dat het heel luchtig is, je kunt er doorheen kijken. Bij Rietveld lijkt het of het een beetje zweeft."