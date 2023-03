Energietoeslag bij de slager mag er weer vanaf: 'Het is geen kwartje van Kok gebleken'

Reactie Koninklijke Horeca Nederland (KHN)

"We hebben enkele signalen ontvangen over horecaondernemers die een energiebijdrage vragen aan hun gasten, maar niet recentelijk", zegt een woordvoerder van KHN. "En hier hebben we geen cijfers van. Gasten snappen overigens het dilemma en zijn blij dat het geen structurele verhogingen betreft."

"Uiteraard is een ondernemer vrij in zijn prijsstelling en opbouw, zeker als de gast vooraf en helder wordt geïnformeerd. Luchtvaartmaatschappijen hanteren ook een brandstoftoeslag als dat nodig is. Een toeslag kan tijdelijk zijn en de duur en omvang van de hogere energieprijzen staan niet vast. KHN onderstreept dat het vooral belangrijk is dat een gast van tevoren weet waar hij/zij aan toe is."