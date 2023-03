Lekkende flats in Utrecht voorlopig nog niet bewoonbaar: 'Het is superfrustrerend'

De zes torens zijn bedoeld voor starters op de woningmarkt. Om in aanmerking te komen voor een appartementje mag je niet ouder zijn dan 28 jaar. Davitze Könning is 27 jaar en wil graag zelfstandige woonruimte. “Ik was al een tijdje klaar met studeren en woonde nog in een studentenhuis. Ik was zoekende om op mezelf te gaan wonen”, vertelt ze. Inmiddels heeft ze een deeltijdbaan, en doet een nieuwe deeltijdstudie. Ze schreef zich in voor De Kwekerij. De appartementen met een woon-, slaap- en badkamer werden verloot, Davitze had geluk en kreeg in mei 2022 te horen dat ze in augustus mocht verhuizen. “Ik was heel blij, want Utrecht is verschrikkelijk om een huis te vinden als je wat meer eigen ruimte zoekt. Dit voelde echt wel als een buitenkans.”