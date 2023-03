Aanklacht tegen verdachte aanslagen Hoef en Haag en Tienhoven afgezwakt, 'Donald Trump' wordt nog gezocht

De zaken in Tienhoven en Hoef en Haag staan zeker niet op zichzelf. Ook de laatste weken zijn er in de regio weer geregeld explosieven gebruikt. Zondagavond nog in Vleuterweide, in Utrecht. Over het motief van die aanslag is nog weinig bekend. De politie zoekt nog naar de dader, die gekleed zou zijn in sportkleding met een hoodie. En in de nacht van vrijdag op zaterdag was er nog een ontploffing bij een woning in Vianen. Vorige week waren er incidenten bij huizen in de Spanjestraat en de Italiëlaan in IJsselstein.