De Woondeal is getekend, maar wat heb je daar als woningzoekende aan?

Kortom: er komen zo'n 10.000 huizen per jaar bij in onze regio. De eerste symbolische werd vanmiddag in Amersfoort al 'gebouwd'. Denk: een paar legoblokken op elkaar gestapeld door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie en Rijk. In een speech zegt De Jonge: "Ik krijg vaak de vraag hoe realistisch het is, dat we zoveel huizen wel weten te bouwen. Maar dan zeg ik: je moet denken in wat wél mogelijk is."