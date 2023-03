Protestantse kerken gaan helpen met strijd tegen armoede

Steeds meer mensen komen volgens Kerk in Actie in de problemen door inflatie en fors gestegen energieprijzen. Nooit eerder zag de organisatie zo’n grote stijging van het aantal hulpvragen bij de Voedselbank in zo’n korte tijd. "Als kerk willen we hierin graag iets betekenen", zegt directeur Jurjen de Groot van Kerk in Actie. "Daarom komen we in actie om te delen wat ons gegeven is. We geloven daarbij in een aanpak voor meer jaren, want armoede ontstaat niet vanzelf en is niet zomaar weg."