Advocaten kroongetuige Nabil B. staan hem niet langer bij in Marengo-proces

Het Marengo-proces draait om een reeks moordplannen en liquidaties, veelal in de provincie Utrecht. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een liquidatiebende onder leiding van hoofdverdachte Ridouan T. uit Vianen en Saïd R. Het OM sprak eerder van een "volstrekt gewetenloze organisatie". Nabil B. behoorde tot de bende van T. en regelde onder meer de vluchtauto die werd gebruikt bij de vergismoord op Hakim Changachi in 2017. Na de moord kreeg B. wroeging en legde hij enkele tientallen verklaring over T. af.