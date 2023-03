Na roof bij Kensington opnieuw inbraak in muziekstudio, nu duizenden euro’s schade in Doorn

Naar aanleiding van de inbraak in Doorn meldt Starreveld dat er een "audiofiele bende" actief is. Naast de inbraak in Doorn noemt hij een incident in een muziekstudio in het Brabantse Bladel. Ook studio-eigenaar Jordi Langelaan van Barn In The Meadow-studio in Benschop vermoedt dat er mogelijk een bende actief is.