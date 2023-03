Spakenburg speelt bekerduel tegen PSV definitief thuis, 300 Eindhovenaren zijn welkom

Bunschoten-Spakenburg - De halve finale in de KNVB-beker tussen Spakenburg en PSV wordt definitief in Spakenburg gespeeld. De club had al aangegeven dat te willen en de gemeente gaf vorige week toestemming, maar het wachten was op een definitief besluit van de driehoek (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Die gaf vanmorgen het verlossende woord: de halve finale mag in eigen huis gespeeld worden.