Nog 1 rondje Kieskompas: asielzoekers vaker welkom bij stedelingen, partij en achterban BBB niet altijd op 1 lijn

In geen andere provincie heerst zoveel verdeeldheid over dit onderwerp als in Utrecht. 45 procent van de kiezers is het eens met deze stelling, 41 procent kan zich er niet in vinden. Vooral die laatste groep is nergens in het land zo groot. Alleen Noord-Holland komt wat dat betreft in de buurt, want daar is 40 procent van de inwoners het er niet mee eens. Ter vergelijking: in Drenthe, Flevoland en Limburg koos maar een kwart van de kiezers voor oneens, terwijl het landelijk gemiddelde 32 procent is.