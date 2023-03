Amersfoortse draaideurcrimineel belooft beterschap na zoveelste misdrijf, maar geduld van OM is op

Eind augustus vorig jaar werd bij een vrouw in Amersfoort ingebroken. Ze was op dat moment niet thuis en ontdekte pas later dat bij de inbraak ook een bankpas van haar was gestolen. De bijbehorende pincode bewaarde zij op een briefje en dat was ook verdwenen. Aan haar bankafschriften was af te lezen dat de dief of dieven in totaal voor bijna 5500 euro hadden gepind. Er was een flink bedrag aan contant geld opgenomen, maar er waren ook veel spullen bij winkels gekocht.