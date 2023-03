Vader van ontvoerde Melisa uit Soest langer vast, moeder opgelucht: 'Geen enkel besef wat hij ons heeft aangedaan'

Van vrijlating onder voorwaarden, zoals D.'s advocaat vanmiddag bepleitte, kan volgens de rechtbank voorlopig nog geen sprake zijn. Het risico op herhaling of het vluchtgevaar wordt in de ogen van de rechter niet ondervangen door maatregelen als een contact- of locatieverbod of een elektronische enkelband. Het zijn controlemiddelen, maar ze voorkomen niets, legde ze uit. De rechtbank wacht op de uitkomsten van een psychologisch rapport, voor ze kan beoordelen of D. de inhoudelijke behandeling van zijn zaak thuis in Hilversum mag afwachten.