Wedstrijd Ardahanspor - APWC ontspoort, trainer mishandeld

Utrecht - “Het is toch van de zotte dat dit in Nederland in 2023 nog kan gebeuren?” Huseyin kan het twee dagen later nog amper geloven. Hij zegt dat zijn jongere broer Ramazan afgelopen zondag naar het ziekenhuis moest, nadat de wedstrijd tussen VVU Ardahanspor 3 en APWC compleet uit de hand gelopen was in de slotfase. De politie en de KNVB laten weten de zaak te onderzoeken.