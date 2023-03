Mensen met een beperking mogen op verkiezingsdag gratis met de regiotaxi

Ook de organisatie Ieder(in) die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte is niet te spreken over de stakingsplannen. "Met de staking in het streekvervoer in het vooruitzicht, maken we ons zorgen om de mensen met een beperking", zegt Ieder(in). "Als je bijvoorbeeld blind bent en je gebruik wil maken van een stemmal, kan je niet altijd terecht bij een stembureau in de buurt. En dan ben je aangewezen op een stembureau verder weg. Daarvoor zijn deze mensen afhankelijk van openbaar vervoer."